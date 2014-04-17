جامعة الفيوم تنظم الملتقى التوظيفى الرابع لخريجى كلية الزراعة وتكرم الخريجين

شهد الدكتور عبد الحميد عبد التواب صبرى رئيس جامعة الفيوم يرافقه الاستاذ الدكتور فريد عوض حيدر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور خالد اسماعيل حمزة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،الملتقى التوظيفى الرابع لخريجى كلية الزراعة بقاعة الدكتور سعد نصار بكلية الزراعة .

حضر الملتقى الدكتور حلمى عبده غنيمى عميد الكلية والدكتور سيد عبد التواب صبرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من عمداء ووكلاءالكليات بالجامعة والدكتور وليد الشيمى مدير مركز وحدة متابعة الخريجين يالجامعة والدكتور عاطف أحمد عبد الجيد مدير وحدة متابعة الخريجين ومنسق الملتقى وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى وممثلى شركات القطاع الخاص وعدد من اعضاء هيئة التدريس وطلاب وخريجى كلية الزراعة .

وأشار رئيس الجامعة الى أن الكلية سباقة فى اقامة مثل هذه الملتقيات لتعريف منظمات سوق العمل ورجال الأعمال بخريجى الكلية من أجل المساعدة فى توظيفهم وكذلك للوقوف على الايجابيات ومعرفة السلبيات لمعالجتها ووضعها امام مجالس الاقسام والكليات العلمية لتحسين جودة الخريج .

وأكد الدكتور فريد حيدر على حرص الجامعة بالاتصال بالمجتمع وخدمته وحث على ضرورة العمل حيث ان مصر لن تنهض بالمساعدات الخارجية وانما بمساندة ابنائها وخبرة شيوخها كل ذلك لابد أن يصب فى بوتقة واحدة حتى تتقدم مصرنا الحبيبة واختتم سيادته كلمته بان احسان تلقى العلم واحسان تطبيقه هما الطريقان اللذان يؤديان الى النجاح.

ووجه الدكتور خالد حمزة كلمته للطلاب قائلا بأنه حان وقت الحصاد وتكريم أوائل دفعة 2012 ودفعة 2013 فى هذا الملتقى واشاد بخريجى الكلية لأنهم قد تلقوا العلم على يد نخبة من الأساتذة التى نفخر بهم كما أن الجامعة تسعى لتوفير كافة السبل من برامج تدريبية مميزة ومقررات دراسية متطورة لاكساب خريجى الجامعة مهارات سوق العمل.

وفى نهاية الملتقى قام رئيس الجامعة بتكريم أوائل خريجى الكلية دفعتى 2012و2013 كما كرم عدد من رجال الأعمال وممثلوا الشركات.