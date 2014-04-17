شركة أمريكية جديدة تنضم لمجلس إدارة روما

أ ش أ - أعلن روما الايطالي أن شركة استثمارية أمريكية اصبحت أحدث حامل أسهم يتمتع بحق التمثيل في مجلس ادارته.

ويأتى ذلك في ظل سعى الجيالوروسى للبحث عن استثمارات جديدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لبناء الاستاد الجديد للنادى .

وذكر بيان صادر عن نادى العاصمة الايطالية أن الاتفاق الجديد يقضى بتمتع شركة ستاروود كابيتال جروب بتمثيل في مجلس ادارة النادى مقابل توفير بعض التمويل اللازم للاستاد الجديد.

وأضاف البيان أنه بمقتضى الاتفاق تم زيادة عدد اعضاء لجنة الاستثمار من اربعة اعضاء الى خمسة بضم ممثل للشركة الامريكية على ان يتم اتخاذ القرارات في اللجنة بالاغلبية فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية وفى مقدمتها العمليات المتعلقة بالاستاد الجديد.