' بايرن ميونيخ في حاجة لمزيد من الشراسة '

أكد ماتياس زامر المدير الرياضى لبايرن ميونيخ، أن الفريق البافارى يحتاج لتطوير مستوى ادائه إذا كان يريد الحفاظ على الثلاثية التاريخية بعد أن حسم بطولة الدورى الألمانى، مشيرا إلى أن علاقة اللاعبين مع بعضهم رائعة.

وقال زامر في تصريحات للصحفيين "نحن سعداء بالصعود للنهائى ولكننى لست سعيدا بمستوى الاداء، كان هناك كثير من المشكلات في تركيز اللاعبين وفى أداء المجموعة رغم أن اللاعبين كانوا يتعاملون بصورة جيدة مع بعضهم البعض".

وأضاف "نحن بحاجة لمزيد من الشراسة والشجاعة للحديث عن مثل هذه الامور، ولو سارت الامور على هذا النسق سيكون من الصعب أن نفوز بلقب آخر هذا الموسم".

يذكر أن بايرن ميونيخ صعد أيضا للدور قبل النهائى لدورى الأبطال في ظل سعيه للفوز باللقب للمرة الثانية بعد أن فاز به الموسم الماضى بعد فوزه على بروسيا دورتموند 2-1فى النهائي.

كان بايرن قد سحق الليلة الماضية فريق الدرجة الثانية كايزر سلاوترن 5-1 ليصعد لنهائى كأس المانيا ليلاقى بروسيا دورتموند غير أن زامر لم يبد راضيا عن اداء الفريق.