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ألفيش: هدف بيل ضربة قوية لبرشلونة في عام غريب

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ألفيش: هدف بيل ضربة قوية لبرشلونة في عام غريب ألفيش: هدف بيل ضربة قوية لبرشلونة في عام غريب

أ ش أ - اعتذر داني الفيش ظهير أيمن برشلونة، لجماهير فريقه عن الهزيمة أمام ريال مدريد 2-1 في نهائي كأس إسبانيا.

واعترف الفيش بان توقيت هدف الفوز الذى سجله الويلزى جاريث بيل قبل خمس دقائق من النهاية كان ضربة قوية لما وصفه بعام غريب للنادى الكتالونى.

وأضاف اللاعب البرازيلى في تصريحات للموقع الرسمى لناديه "أعتذر للجميع الذين خرجوا لمساندتنا، تعرضنا للهزيمة عار".

وأكد "حين كنا في أفضل احوالنا سجلوا الهدف الثاني ولم نتمكن من التعويض، لقد كان عاما غريبا بالنسبة لنا".

يذكر ان الخسارة في نهائى الكاس جاءت بعد اسبوع من خروج النادى الكتالونى من دور الثمانية لدورى الابطال على يد مواطنه اتلتيكو مدريد ليفقد الفريق بطولتين في غضون سبعة ايام.

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