خطوة بخطوة:كيف تشوين لحم الخروف؟

للشواء، اختاري لحم فخذ الخروف أو لحم الكتفين، علماً أن لحم الكتفين غني بكمّ إضافي من الدهون وشكل العظام فيه يجعل من الصعب بعض الشيء تقطيعه، مقارنةً بالفخذ.

المقادير:

- فخذ خروف بزنة تبلغ حوالي كيلوغرامين

- 4 فصوص من الثوم المقشّر والمقطّع

- بعض أوراق إكليل الجبل

- ملح وفلفل أسود طازج ومطحون، حسب الرغبة

- كيلوغرام من البطاطس المقشرة والمقطعة

-500 غرام من الجزر المقشر والمقطع

- حبتان من البصل المقشر والمقطع على شكل جوانح

-من 3 إلى 4 ملاعق من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

1- سخّني الفرن على حرارة 220 درجة مئوية. استخدمي سكيناً صغيراً وحاداً من الطرف لصنع فتحات في جلد الخروف، وضعي أوراق إكليل الجبل والثوم فيها. وتبّلي لحم الخروف بالملح والفلفل.

2- ضعي البطاطس والجزر والبصل في قدر للشواء، واسكبي عليها ملعقتين من زيت الزيتون، وقلّبي الخضر لكي تغطّى كلّها بالزيت.

3- ضعي قطعة الخروف فوق الخضر، سواء فوقها مباشرةً أو على رفّ حديدي، واسكبي ما تبقى من زيت الزيتون عليها وافركيها لكي تتغلغل في الجلد.

4- إطهي لحم الخروف لـ15 دقيقة، وخفّضي الحرارة لـ180 درجة مئوية، ودعيه لمدة تتراوح ما بين 45 و60 دقيقة.

5- أخرجي الخروف من الفرن وارفعيه من القدر وغلّفيه بورق "الألومينيوم"، ثم دعيه يرتاح لـ20 دقيقة.

6- أعيدي الخضر الى الفرن وزيدي الحرارة لـ 200 درجة مئوية، واطهيها لمدة تتراوح ما بين 15 و20 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون. وقدّميها ساخنة مع الخروف المقطع.

(هذه المقادير تكفي 6 أشخاص).

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