انطلاق مهرجان أوقات المرح للأطفال في «القصر مول».. اليوم

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان أوقات المرح للأطفال في المركز التجاري "القصر مول" أحد مشاريع شركة دار الأركان للتطوير العقاري بمدينة الرياض في حي السويدي.

ويقام المهرجان خلال عطلات نهاية الأسبوع لمدة شهر كامل خلال الفترة من 17 جمادى الأخرة إلى 18 رجب 1435ه، الموافق 17 أبريل إلى 17 مايو 2014م، ويُستقبل الزوار ابتداءً من اليوم الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة ليلاً.

وينظم "القصر مول" هذا المهرجان بهدف توفير أجواء من الترفيه للأطفال والعائلة الهادف عبر مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات المختلفة، حيث يشمل المهرجان العديد من الفعاليات عبر مجموعة من الأركان تشمل ركن كرة القدم التفاعلية، وركن فن الأطفال، وركن تلوين الوجة للأطفال، وركن نقش الحناء للفتيات، وركن تشكيل البالونات، إضافة إلى الشخصيات الكرتونية، ويتيح هذا المهرجان الفرصة للأطفال للاستمتاع بالفعاليات المقامة واستعراض مواهبهم وقدراتهم الخاصة في أجواء مليئة بالفرح والمرح. وإضافة إلى المهرجان يمكن للأطفال الاستمتاع باللعب في مدينة "فابي لاند" الترفيهية، وكذلك ساحة المطاعم التي تضم قائمة متنوعة من المطاعم المحلية والعالمية.

ويقام هذا المهرجان في المركز التجاري "القصر مول" الواقع في حي السويدي على شارع السويدي العام، والذي يعتبر واحداً من أكبر المراكز التجارية في مدينة الرياض عبر أكثر من 78 ألف متر مربع من المساحات التأجيرية والترفيهية، ويتواجد فيه نخبة من أشهر الماركات العالمية والمحلية في مختلف قطاعات التجزئة مثل مجموعة الشايع التجارية بعلاماتها التجارية (نكست، إتش أند إم، مذركير، كوست، ميلانو، بي لس، إيفانز، دوروثي بيركنز، فيجن اكسبرس، بوتس، ماك، كليرز، بنكبيري، نوتس، فيكتوريا سكرت، فافافوم، فوت لوكر)، ومجموعة دار البندر العالمية بماركاتها التجارية (سيتي ماكس، أيكونيك، شواكسبرس، كوتون، نيولوك، سنتر بوينت، هوم سنتر، آي ماكس)، ومجموعة الدانة التجارية وماركاتها (بلانكو، مانجو، سويت بلانكو، آي دي كي)، وشركة أنوال المتحدة للتجارة بماركات (كاش كاش، آيتام لانجري، بارفواه، يشيون)، ومجموعة المعلم للتجارة بماركات (كوتش، كولهان، شامبيون، لسبورتساك)، إضافة إلى رد تاغ، وشوارينا، والبركات للنظارات، ومغربي للبصريات، وآكسيوم تليكوم، وذي بودي شوب، وعبدالصمد القرشي للعود والعطورات الشرقية، والحميضي للساعات والمجوهرات، وزهور الريف، ونكتار، وأجمل للعطور، والدخيل للعود، وسواتش للساعات، وغيرها من العلامات التجارية المحلية والعالمية ذائعة الصيت، بالإضافة إلى "عالم ساكو" وهايبر ماركت "كارفور" والتي تشغل مساحات واسعة من القصر مول تقدر بآلاف الأمتار، ومدينة "فابي لاند" كواحدة من أكبر الملاهي الداخلية بمدينة الرياض، فضلاً عن أشهر المطاعم المحلية والعالمية والتي تلبي مختلف الأذواق والرغبات.