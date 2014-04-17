الأطباء يهددون بالدخول في إضراب شامل

أكد الدكتور أحمد نجيب – عضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء – أن جميع خطوات التصعيد من قبل الأطباء مطروحة.

وأشار إلى أن الإضراب من الممكن أن يصل إلى كلِّى، ليشمل جميع أيام الأسبوع؛ نتيجة لتعنت الحكومة. وأضاف “نجيب” – خلال مداخلته بالفقرة الإخبارية بقناة “سي بي سي أكسترا” – أن: “اللجنة العليا تعلن إخلاء مسئولية اللجنة عن الإضراب الكلى، لما تسببه من عواقب ممكن أن تتسبب في العديد من حالات الوفاة”، محملًا ذلك للحكومة.

جدير بالذكر أن الأطباء نفذوا مجموعة من الإضرابات الجزئية منذ أكثر من شهر؛ للمطالبة بكادر للأطباء، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى.