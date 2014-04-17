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الأطباء يهددون بالدخول في إضراب شامل

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الأطباء يهددون بالدخول في إضراب شامل الأطباء يهددون بالدخول في إضراب شامل

إضراب الأطباء – أرشيفية

أكد الدكتور أحمد نجيب – عضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء – أن جميع خطوات التصعيد من قبل الأطباء مطروحة.

وأشار إلى أن الإضراب من الممكن أن يصل إلى كلِّى، ليشمل جميع أيام الأسبوع؛ نتيجة لتعنت . وأضاف “نجيب” – خلال مداخلته بالفقرة بقناة “سي بي سي أكسترا” – أن: “اللجنة العليا تعلن إخلاء مسئولية اللجنة عن الإضراب الكلى، لما تسببه من عواقب ممكن أن تتسبب في العديد من حالات الوفاة”، محملًا ذلك للحكومة.

جدير بالذكر أن الأطباء نفذوا مجموعة من الإضرابات الجزئية منذ أكثر من شهر؛ للمطالبة بكادر للأطباء، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى.

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