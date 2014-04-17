مطار شرم الشيخ الدولى يستقبل 8413 سائح من كافة الجنسيات

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الخميس، 54 رحلة طيران على متنها 8413 سائح من كافة الجنسيات بينما غادر المطار 52 رحلة طيران بها8164 سائح غادروا مدينة شرم الشيخ بعد قضاء اجازاتهم .

وأكد اللواء عادل كساب مدير ادارة غرفة العمليات والازمات و المتحدث الرسمى للمحافظة، أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم الخميس، 2119 سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البري في طريقهم و إجازاتهم بمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط اجراءات امنية مشددة لتامين العبارين من السياح من والى منفذ طابا البرى بالإضافة إلي و96 سيارة ملاكي .

وغادر المنفذ 1570سائحا واستقبلت جزيرة فرعون 119سائح من مختلف الجنسيات لمشاهدة قلعة صلاح الدين ، وكان ميناء نويبع البحري قد استقبل308 راكباو45 معتمر على متن باص سياحى و56براد و11 شاحنة و سبع سيارة ملاكي .

وغادر ميناء نويبع البحرى 1384 راكبا و 342 معتمر على متن سبع باصات سياحية و50براد و36 شاحنة .