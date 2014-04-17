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التحقيق في بلاغ يتهم “رويترز” بتهديد الأمن القومى والترويج لـ”أنصار بيت المقدس”

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التحقيق في بلاغ يتهم “رويترز” بتهديد الأمن القومى والترويج لـ”أنصار بيت المقدس” التحقيق في بلاغ يتهم “رويترز” بتهديد الأمن القومى والترويج لـ”أنصار بيت المقدس”

أحالت النيابة العامة، البلاغ المقدم من المحامي ضياء الجارحي، مدير مركز عدالة للحريات، ضد وكالة الأنباء البريطانية “رويترز”، إلي نيابة جنوب الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص إتهام الوكالة بزعزعة الأمن القومي المصري عن طريق نشر أخبار كاذبة تهدف إلى إرهاب السائحين من السفر إلى ، والترويج الإعلامي لجماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية.

ذكر البلاغ رقم 3730 لـسنة 2014 عرائض النائب العام، أن وكالة الأنباء البريطانية “رويترز” نشرت أخبار كاذبة حول استهداف السائحين الأجانب داخل مصر، الأمر الذي من شأنه إرهاب السائحين، وزعزعة الأمن القومي للبلاد وإشاعة الفوضى.

وأوضح البلاغ أن الوكالة تعمدت نشر بيانات صحفية منسوب صدورها لجماعة أنصار بيت المقدس، التي تبنت العديد من العمليات الإرهابية داخل البلاد منذ عزل الرئيس السابق مرسي، وكان آخرها تفجير الأتوبيس السياحي بطابا، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من بينهم 3 سائحين كوريين الجنسية.

وأكد مقدم البلاغ أن الوكالة نشرت البيان المنسوب للجماعة الإرهابية، والذي تضمن تهديدًا صريحًا للأجانب داخل مصر بقتلهم عن طريق العمليات التفجيرية إن لم يغادروا البلاد، وهو مايعتبر ترويجًا للإرهاب بغرض تشويه سمعة الدولة المصرية أمام العالم الخارجي.

 

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