وزير المالية يعود من أمريكا بعد لقاء مسئولي البنك الدولي

وصل إلى مطار القاهرة الدولي ، ظهر اليوم الخميس ، الدكتور “هانى قدرى” وزير المالية مختتما زيارته للولايات المتحدة الأمريكية بعد إنهاء مباحثاته مع مسئولى البنك الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، ولقائه بمستثمرين أمريكيين بنيويورك .

ذكرت مصادر بمطار القاهرة ان وزير المالية وصل على الطائرة المصرية القادمة من نيويورك ، بعد عقد عدد من اللقاءات والمباحثات مع كبار المسئولين بالبنك الدولى بالعاصمة واشنطن ومستثمرين أمريكيين بنيويورك لدعم الاقتصاد المصرى، وبحث التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .