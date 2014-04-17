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وزير المالية يعود من أمريكا بعد لقاء مسئولي البنك الدولي

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وزير المالية يعود من أمريكا بعد لقاء مسئولي البنك الدولي وزير المالية يعود من أمريكا بعد لقاء مسئولي البنك الدولي

“هانى قدرى” وزير المالية

وصل إلى مطار القاهرة الدولي ، ظهر اليوم الخميس ، الدكتور “هانى قدرى” وزير المالية مختتما زيارته للولايات المتحدة الأمريكية بعد إنهاء مباحثاته مع مسئولى البنك الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، ولقائه بمستثمرين أمريكيين بنيويورك .

ذكرت مصادر بمطار القاهرة ان وزير المالية وصل على الطائرة المصرية القادمة من نيويورك ، بعد عقد عدد من اللقاءات والمباحثات مع كبار المسئولين بالبنك الدولى بالعاصمة واشنطن ومستثمرين أمريكيين بنيويورك لدعم الاقتصاد المصرى، وبحث التعاون الاقتصادى بين والولايات المتحدة الأمريكية .

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