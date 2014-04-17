النيابة تواصل التحقيق في تحطيم طلاب الإخوان بجامعة الأزهر لسيارة موظف

تباشر نيابة ثان مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد مجدى، التحقيق فى اتهام “موظف” لطلبة الإخوان بجامعة الأزهر بتحطيم سيارته أثناء مروره من شارع يوسف عباس بمدينة نصر، بسبب أغنية “تسلم الأيادى”، وذلك أثناء قطعهم الطريق.

وقال الموظف إنه عندما حاول المرور هو وزوجته بالسيارة، اعتدى الطلاب عليهم بالحجارة والعصى، وكسروا زجاجها بالكامل.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة ثان مدينة نصر بلاغا من “رأفت ع” مستشار قانونى، أفاد فيه أنه أثناء قيادته سيارته، وبجواره زوجته، وبشارع يوسف عباس، فوجئ بعشرات الطالبات بجامعة الأزهر يحملن صور شعارات رابعة ويقطعن الطريق، وأثناء محاولتى المرور، اعتدوا عليه وزوجته بالضرب، وحطموا السيارة بعد سماعهن أغنية “تسلم الأيادى” تنطلق من سيارته.