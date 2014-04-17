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استمرار توقف العمل بالشركة الهندية بخليج السويس

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استمرار توقف العمل بالشركة الهندية بخليج السويس استمرار توقف العمل بالشركة الهندية بخليج السويس

صورة ارشيفية

تشهد الشركة المصرية الهندية للبولى استر EIPET ، توقف عن العمل ، لليوم السادس على التوالى، وذلك بعد أن صدر قرار من جانب إدارة الشركة بداية الاسبوع الحالي بايقاف العمل لحين اشعار اخر على خلفية اعتصام واضراب العمال بالمصنع.

وناشد العمال القابضة للبتروكيمات ووزير البترول ورئيس مجلس الوزراء للتدخل لحل مشاكلهم ، حيث حرر العمال محضر رقم 16 احوال قسم عتاقة لاثبات موقفهم القانوني وان ادارة المصنع قامت بغلق وتعليق العمل .

كان محمد زكريا الجمال، المتحدث الإعلامى باسم النقابات المستقلة بالسويس، د أعلن منذ 3 أيام إن المفاوضات التى تم عقدها بين عمال وإدارة الشركة المصرية الهندية للبولى استر EIPET بخليج السويس، فشلت بسبب رفض ممثلي الإدارة تحرير اتفاقية بتحقيق مطالب العمال لعدم حصولهم على تفويض من الادارة فى هذا الأمر.

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