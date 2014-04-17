حاله من الهلع بعد إلقاء مجهول شنطة بالقرب من مبنى مديرية أمن الدقهلية

سادت حالة من الهلع والذعر بمحيط مبنى مديرية أمن الدقهلية إثر قيام شخص مجهول بوضع شنطة سوداء أسفل أحد أعمدة المبنى مما تسبب فى حالة من الهلع بين المواطنين.

> وكان اللواء حسن عبد الحى مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من العميد أحمد القشدى مدير إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين بقيام مجهول بوضع شنطة أسفل عامود إنارة بالقرب من مبنى مديرية أمن الدقهلية الذى تعرض للتفجير من قبل وتقوم إحدى شركات المقاولات بترميمه.

> على الفور هرعت قوت الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ووحدة التعامل مع المتفجرات إلى مكان البلاغ، حيث تم فرض كردون أمنى بمحيط المنطقة وتبين أن الشنطة خالية من المتفجرات وتم وضها لبث الرعب بين المواطنين.

أ ش أ