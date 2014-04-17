غياب علاء وجمال لعدم إعلام النيابة لهما والدفاع يقدم شهادة وفاة المتهم الثانى

بدأت ، اليوم ، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار ابراهيم الصياد نظر قضية محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق، جمال وعلاء مبارك، مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة..

وتغيب جمال وعلاء عن الحضور من محبسهم واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم ياسر الملاوانى والذى أكد بان القضية قد تم حفظها وان المتهمين يدفعون الثمن على مدار عامين وهم ممنوعين من السفر بدون اى سند قانونى , مشيرا بانه لا يوجد تنظيم تشريعى فى مصر بالمنع من السفر واتهم النيابة العامة بارتكاب وقائع تزوير وأكبر دليل على ذلك ان المتهمين “جمال وعلاء لم يتم احضارهم واعلانهم فى محبسهم ” وردد قائلا النهارده دنيا وبكره اخره ..

واستمعت بعدها المحكمة إلى دفاع المتهم الاول والذى أكد بانه بتاريخ 10-12 اقر المستشار عاشور فرج ممثل النيابة العامة بانه قد تم حفظ هذه الشكوى بإدارة مكتب النائب العام وثبت دذلك بمحضر الجلسة ، وقدم للمحكمة شهادة وفاة المتهم الثانى ” احمد فتحى حسين ” ..

وأكد الدفاع للمحكمة بانهم على استعداد للمرافعة ..

واستمعت المحكمة إلى المحامى فريد الديب والذى طالب استدعاء أشرف الشرقاوى رئيس الرقابة المالية وماهر احمد صلاح الدين رئيس اللجنة ومحمد مبروك وطارق مرزوق ..

وعلقت النيابة العامة قائلة : انه لا يليق ان يتوجه الدفاع بان ينعت النيابة العامة بالتزوير ويطالب بالتاجيل

> ورفعت المحكمة الجلسة للقرار ..

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.

ووجهت النيابة للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج