وزيرا البترول والكهرباء يستعرضان الموقف العام للقدرات الكهربائية المولدة من محطات الكهرباء

عقد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحضور قيادات الوزارتين اجتماعاً مشتركاً بمقر وزارة البترول اليوم حيث تم مراجعة الموقف العام للقدرات الكهربائية المولدة من محطات الكهرباء وامدادات الوقود والتحسن الملحوظ فى استقرار التيار الكهربائى للمواطنين خلال الفترة الأخيرة

كما تم خلال اللقاء مراجعة استهلاكات الغاز والمازوت والسولار وضغوط شبكة الغاز ومعدلات توليد محطات الكهرباء والعمل على زيادة كميات المازوت لمحطات الكهرباء لزيادة الأرصدة قبل دخول فصل الصيف

وتم كذلك مراجعة كميات الوقود السائل الإضافية التى سيتم توفيرها لمحطات الكهرباء خلال فترة توقف إحدى تسهيلات إنتاج الغاز نتيجة بدء أعمال ربط أحد حقول الغاز الطبيعى بالصحراء الغربية لزيادة معدلات الإنتاج الحالية والتى تبدأ اعتباراً من يوم 17 أبريل ولمدة إثنى عشر يوماً، هذا بالإضافة إلى إتخاذ عدد من الإجراءات والمناورات اللازمة بين المستهلكين طبقاً لأولويات الاستهلاك لإمداد محطات الكهرباء بكميات الوقود المتفق عليها .

> وأكد الاجتماع على أهمية قيام المواطنين بترشيد معدلات استهلاك الكهرباء للمساهمة فى استقرار شبكة الكهرباء والحد من تخفيف الأحمال بقدر الإمكان .

أ ش أ