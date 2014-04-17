رعب وأكشن في الصالات العربية

Oculus و Brick Mansions بدأ عرضهما في الصالات العربية. فيما يلي لمحة سريعة عنهما.

Oculus

بعد وضعه في مستشفى الأمراض العقلية لمدة 11 عاماً، سمح لـ Tim Russell بالخروج وهو أصبح اليوم عمره 21 عاماً ويطمح إلى نسيان ما حصل معه في الماضي واستعادة حياته الطبيعية في المجتمع. ولكن شقيقته Kaylie ستعيده في الزمن الى الوراء في زيارة الى المنزل العائلي حيث حصلت مأساة بين والده وأمه وهي شبه أكيدة بأن ما حصل سببه مرآة قديمة. فما هو سر هذه المرآة؟ وهل سيقع Tim و Kaylie مجدداً في فخها؟ Oculus فيلم رعب يشارك في بطولته Karen Gillan و Brenton Thwaites والإخراج لـ Mike Flanagan الذي كتب أيضاً السيناريو ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر والعراق ومصر.

Brick Mansions

ها هو الفيلم الأخير الذي انتهى تصويره بالكامل للممثل Paul Walker قبل وفاته في نوفمبر الماضي وهو من إنتاج المخرج الفرنسي Luc Besson الذي شارك أيضاً في كتابة السيناريو الخاص فيه وهو نسخة جديدة من الفيلم الفرنسي District 13 الذي صدر في العام 2004. تجري أحداث الفيلم في ديترويت عام 2018 حيث يوكّل Damien شرطي خبير في المهارات القتالية بالتسلل الى منطقة Brick Mansions بهدف تعطيل سلاح فتّاك وقع في يد رجل خطير يدعى Tremaine، وذلك بمساعدة Lino وهو من سكان المنطقة ويطمح لتصفية حساباته القديمة مع Tremaine.

Brick Mansions فيلم أكشن يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين والأردن وسلطنة عمان وقطر.