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مشاحنات وشجار بالأيدي في عرض أحدث أفلام السبكي

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مشاحنات وشجار بالأيدي في عرض أحدث أفلام السبكي مشاحنات وشجار بالأيدي في عرض أحدث أفلام السبكي

احتفل النجم محمد رجب بعرض أحدث أفلامه "سالم أبو أخته" بعد عودته من رحلته الأخيرة إلى المملكة العربية ، ليتابع عرض الفيلم بنفسه حيث نزل إلى دور العرض لمتابعة ردود فعل الجمهور حول الفيلم، وحضر أمس العرض الخاص للفيلم الذي أقيم في سينما "نايل سيتي"بحضور منتج الفيلم أحمد السبكي وشريكته في البطولة الفنانة آيتن عامر في حين تغيبت عن الحضور حورية فرغلي
شهد العرض ازدحاماً شديداً وإقبالاً من عدد كبير من الفضائيات لتغطية الحدث، إلا أن الأمر تطور إلى مشاجرة حادّة بين مراسلي وفنيّي القنوات وبين أمن السينما، وصلت إلى حد التشابك بالأيدي واستخدام "الصاعق الكهربائي لتفريق المتشاجرين في نهاية العرض الخاص، وقد حدثت المشاجرة بسبب مشادة بين احد أفراد الأمن وأحد مراسلي الفضائيات تطورت إلى إشكال حقيقي دخلت فيه أطراف عدة.
وتردّد أيضاً انّ المنتج أحمد السبكي تشاجر بدوره مع أحد الصحفيين، في العرض الخاص الذي كان عنوانه الرئيسي، مشادات بالأيدي ومشاجرات لا تليق لا بالجسم الفني ولا بالجسم الإعلامي.
العرض شهد عودة المياة إلى مجاريها بين الشقيقين أحمد ومحمد السبكي بعد فترة من الجفاء غير المعلن بينهما، وتم إبلاغ محمد السبكي بقرار منع عرض فيلمه "حلاوة روح" أثناء تواجده في عرض "سالم أبو أخته".
حضرت العرض أيضا الفنانة وفاء عامر التي حرصت على الوقوف إلى جوار شقيقتها آيتن في فيلمها الجديد الذي تقوم ببطولته.

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سيدتي

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