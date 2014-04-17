الكهرباء: انخفاض فصل الأحمال المتوقع لـ 480 ميجا وات في فترة الذروة اليوم الخميس

توقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انخفاض فصل الأحمال ‏في فترة الذروة اليوم الخميس إلى 480 ميجاوات، من حوالي الخامسة عصرا إلى العاشرة ‏مساء.‏

> وأوضحت وزارة الكهرباء في بيان عن الحالة ‏المتوقعة لشبكة الكهرباء أن الحمل الأقصى المسائي المتوقع ‏اليوم يبلغ 22800 ميجاوات.‏

> وناشدت الشركة القابضة لكهرباء مصر جميع المواطنين التعاون للمساهمة في تخفيف تأثير ‏‏فصل الأحمال خلال فترة الذروة اليومية والتى تبدأ السادسة وحتى العاشرة مساء.‏

> وكانت الوزارة قد توقعت تخفيف الأحمال في فترة الذروة أمس الأربعاء 1670 ميجاوات، ‏ووصول الحمل الأقصى المسائي المتوقع إلى 22600 ميجاوات.‏