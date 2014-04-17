توقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انخفاض فصل الأحمال في فترة الذروة اليوم الخميس إلى 480 ميجاوات، من حوالي الخامسة عصرا إلى العاشرة مساء.
> وأوضحت وزارة الكهرباء في بيان عن الحالة المتوقعة لشبكة الكهرباء أن الحمل الأقصى المسائي المتوقع اليوم يبلغ 22800 ميجاوات.
> وناشدت الشركة القابضة لكهرباء مصر جميع المواطنين التعاون للمساهمة في تخفيف تأثير فصل الأحمال خلال فترة الذروة اليومية والتى تبدأ السادسة وحتى العاشرة مساء.
> وكانت الوزارة قد توقعت تخفيف الأحمال في فترة الذروة أمس الأربعاء 1670 ميجاوات، ووصول الحمل الأقصى المسائي المتوقع إلى 22600 ميجاوات.
الكهرباء: انخفاض فصل الأحمال المتوقع لـ 480 ميجا وات في فترة الذروة اليوم الخميس
توقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انخفاض فصل الأحمال في فترة الذروة اليوم الخميس إلى 480 ميجاوات، من حوالي الخامسة عصرا إلى العاشرة مساء.