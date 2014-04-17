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بدء جلسة محاكمة نجلي مبارك في قضية التلاعب البورصة

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بدء جلسة محاكمة نجلي مبارك في قضية التلاعب البورصة بدء جلسة محاكمة نجلي مبارك في قضية التلاعب البورصة

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة نجلي الرئيس الاسبق علاء وجمال مبارك و 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة .

وشهدت المحكمة، اعتراضاً من المحامي فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين بسبب عدم إحضارهم من محبسهم وعدم إعلانهم بميعاد الجلسة .

و صرح مصدر أمنى، صباح اليوم، بأن مصلحة السجون لم تُحضر كلاً من جمال وعلاء مبارك نجلي رئيس الجمهورية السابق، جمال وعلاء مبارك، إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة , لنظر قضية محاكمتهما .
> وأكد المصدر بأن مصلحة السجون لم تتلقى إخطار بإحضارهم من محبسهم إلى مقر محاكمتهم .

 

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