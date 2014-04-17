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أرقام الكلاسيكو - سقوط تاريخي لبرشلونة وإنجاز ملكي غير مسبوق

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أرقام الكلاسيكو - سقوط تاريخي لبرشلونة وإنجاز ملكي غير مسبوق أرقام الكلاسيكو - سقوط تاريخي لبرشلونة وإنجاز ملكي غير مسبوق

برشلونة يتعرض لسقوط تاريخي وريال مدريد يكرس عقدة ملعب المستايا، حقيقتان من أصل عشرة حقائق أسفر عنها كلاسيكو الكأس الذي أقيم يوم الأربعاء.

ريال مدريد تمكن من الفوز على غريمه الكتالوني بهدفين مقابل هدف، عن طريق دي ماريا وجاريث بيل، مقابل هدف لمدافع البلوجرانا مارك بارترا.

ويعرض FilGoal.com في التقرير التالي 10 حقائق من الكلاسيكو، مستعينا بموقع YouStats.

1- برشلونة خسر ثلاث مباريات رسمية متتالية لأول مرة منذ عام 2003.

2- مارك بارترا مدافع برشلونة، سجل في أول كلاسيكو يشارك به.

3- ريال مدريد ربح نهائيين متتاليين ضد برشلونة، للمرة الأولى في التاريخ.

4- كارلو أنشيلوتي أصبح ثاني مدرب إيطالي يفوز بلقب كأس إسبانيا، بعد كلاوديو رانيري مع فالنسيا عام 1999.

5- ليونيل ميسي لم يسجل أي أهداف في ست مباريات بكأس إسبانيا خاضها ضد ريال مدريد.

6- برشلونة خسر ثلاث مباريات متتالية، في بطولات مختلفة للمرة الأولى في التاريخ.

7- مارك بارترا بات أول لاعب من برشلونة يسجل هدفا برأسه في الكلاسيكو، منذ كارليس بويول في 2012.

8- أنخيل دي ماريا أشترك في ثلاثة أهداف لريال مدريد ضد برشلونة، من أصل الأربعة أهداف الأخيرة للملكي في مرمى منافسه الكتالوني، سجل هدف وصنع هدفين.

9- أنشيلوتي فاز في تسعة نهائيات كمدرب من أصل 12، خسارتين كانتا بركلات الترجيح.

10- ريال مدريد واجه برشلونة على ملعب فالنسيا في نهائي الكأس أربع مرات، فاز في ثلاث وخسر واحدة.

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