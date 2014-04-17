الجبرين: الانتقال إلى النصر أو البقاء مع الرائد

شدد عبد العزيز الجبرين لاعب الرائد السعودي، على تأكيد رغبته في الانتقال لنادي النصر أو البقاء في ناديه، رافضا الانضمام إلى الهلال.

وقال الجبرين في صريحات تليفزيونية "أعرف مصلحتي جيدا، وقمت باختيار النادي الذي أريده دون ضغوط."

وأوضح الجبرين انه أجرى اتصالا هاتفيا برئيس ناديه عبدالعزيز المسلم، معتذرا له عن غيابه عن التدريب، متابعا "فوجئت به يؤكد لي إنني سأنضم إلى الهلال رغم إعلاني رغبتي بالانتقال للنصر."

وأضاف الجبرين "القرار الأول والأخير لي دون غيري، وانا احترم واقدر إدارة وجماهير الهلال، لكني مُصر على موقفي بالانضمام إلى النصر ولن أغير رغبتي مهما كانت الظروف."