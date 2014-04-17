مدرب العين: الحظ خدمنا لنفوز على لخويا 5-0

يرى زلاتكو داليتش المدير الفني للعين الإماراتي، أن فريقه يسير في الطريق الصحيح بعد الفوز بخماسية نظيفة على مضيفه لخويا القطري، في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وقال زلاتكو لموقع ناديه الرسمي "الحظ خدمنا في الدقائق الأولى، فرضنا أسلوبنا، وتحكمنا في مجريات اللعب من خلال الأداء الجماعي المنظم في جميع الخطوط".

وهنأ زلاتكو لاعبيه على الفوز الكبير امام لخويا، مؤكدا أن الفريق حقق ما جاء لأجله إلى قطر بالعودة بالثلاث نقاط.

وأتم زلاتكو "الفوز بخماسية دليل على إننا نسير في الطريق الصحيح وأتمنى أن نحقق ما نتمناه في البطولة الآسيوية".