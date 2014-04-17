أخبار عاجلة

طائرة الأهلي تواجه الجيش.. والزمالك مع الشرقية -
الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002 -
جيجز يصل القاهرة اليوم بصحبة كأس دوري الأبطال -
بالصور.. مشادة بين الدفاع وهيئة المحكمة بقضية ''اغتيال النائب العام السابق" والتأجيل لـ 8أبريل -
المشدد 7 سنوات لمتهمين في قضية أحداث عنف الظاهر -
قوافل دعوية في الوادي الجديد للتوعية بحق اليتيم -
تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب العين: الحظ خدمنا لنفوز على لخويا 5-0

Google+ Print
مدرب العين: الحظ خدمنا لنفوز على لخويا 5-0 مدرب العين: الحظ خدمنا لنفوز على لخويا 5-0

يرى زلاتكو داليتش المدير الفني للعين الإماراتي، أن فريقه يسير في الطريق الصحيح بعد الفوز بخماسية نظيفة على مضيفه لخويا القطري، في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وقال زلاتكو لموقع ناديه الرسمي "الحظ خدمنا في الدقائق الأولى، فرضنا أسلوبنا، وتحكمنا في مجريات اللعب من خلال الأداء الجماعي المنظم في جميع الخطوط".

وهنأ زلاتكو لاعبيه على الفوز الكبير امام لخويا، مؤكدا أن الفريق حقق ما جاء لأجله إلى قطر بالعودة بالثلاث نقاط.

وأتم زلاتكو "الفوز بخماسية دليل على إننا نسير في الطريق الصحيح وأتمنى أن نحقق ما نتمناه في البطولة الآسيوية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع