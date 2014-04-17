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عشرات «الإخوان» يتظاهرون في أسوان بعد التوقف بسبب أحداث «السيل الريفي»

  • مصر
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عاد أنصار جماعة الإخوان المسلمين بأسوان، مساء الأربعاء، إلى تنظيم مسيرات في شوارع مدينة أسوان، بعد توقف 12 يومًا، نظرًا للأوضاع الأمنية التي مرت بها المحافظة عقب أحداث «السيل الريفي».

وخرج العشرات من أنصار الجماعة، مساء الأربعاء، في مسيرة بمنطقة «أطلس» بمدينة أسوان، رافعين «إشارات رابعة»، مرددين هتافات ضد الشرطة والجيش والمؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، وقاموا بإطلاق «الشماريخ والألعاب النارية» في اتجاه قوات الشرطة.

وأطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيلة للدموع على المسيرة، وتمكنت من تفريقهم، وألقت الشرطة القبض على 2 من أنصار الجماعة المشاركين في المسيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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