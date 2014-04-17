ترحيل 52 سودانيا للإقامة والعمل بأمريكا

قامت سلطات مطار القاهرة الدولي ، اليوم الخميس ، بترحيل 52 سودانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية على مجموعتين للإقامة والعمل هناك وذلك عقب وصولهم من منذ السلوم ومحافظة مرسي مطروح .

ذكرت مصادر أمنية بالمطار انه تم انهاء إجراءات سفر المجموعتين على طائراتين متجهتين إلى فرانكفوت تابعين للمفاوضية اللاجئين , واضافت المصادر انه تم ترحيل المجموعة الاولي التي تضم 9 سودانيين عقب وصولهم من منفذ السلوم على الطائرة الألمانية المتجهة إلى فرانكفورت , بينما تم ترحيل المجموعة الثانية والتي تضم 43 سودانيا عقب وصولها من محافظة مرسي مطروح على طائرة اخري متجهة إلى فرانكفورت ومنها إلى الولايات المتحدة الامريكية .