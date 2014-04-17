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جنايات الأحداث تقرر بإخلاء سبيل 2 من عناصر الإخوان على خلفية أحداث رمسيس

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جنايات الأحداث تقرر بإخلاء سبيل 2 من عناصر الإخوان على خلفية أحداث رمسيس جنايات الأحداث تقرر بإخلاء سبيل 2 من عناصر الإخوان على خلفية أحداث رمسيس

قرر المستشار حسام رياض، رئيس محكمة جنايات الأحداث، والمنعقد جلستها بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، إخلاء سبيل متهمان من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، المتورطين في أحداث رمسيس، ومسجد الفتح، في وقائع اتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وإثارة شغب بميدان رمسيس ومسجد الفتح، خلال شهر أغسطس الماضي ،وذلك بضمان محل إقامتهما وهم كل من
> “فداء الدين إبراهيم” و”حمزة صبحى” .

وكان المستشار محمد حتة، رئيس نيابة الأزبكية، قرّر حبس المتّهمين , بعد أن أكّدت تحريات جهاز الأمن الوطني، ضلوع المتهمين في الأحداث، وقيامهم بأعمال الشغب والتخريب، وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بقطع الطريق، وإطلاق الأعيرة النارية على المواطنين، أثناء التظاهرات التي طالبت بعودة الرئيس المعزول “محمد مرسي” .

كان ميدان رمسيس، قد شهد اشتباكات بين الأهالي وأعضاء الجماعة المحظورة، بعد محاولة المتّهمين اقتحام ميدان التحرير للاعتصام فيه، وقاموا خلال ذلك بالاعتداء على القوات الموجودة بالشوارع، وأتلفوا عددًا من سيارات المواطنين، بينما نفى المتّهمون كل الاتهامات المنسوبة إليهم في الأحداث، وقررو بأن الشرطة ألقت القبض عليهم بطريقة عشوائية .

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