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تأجيل أولى جلسات اعتبار حركة “أجناد مصر” جماعة إرهابية لجلسة 24 ابريل المقبل

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تأجيل أولى جلسات اعتبار حركة “أجناد مصر” جماعة إرهابية لجلسة 24 ابريل المقبل تأجيل أولى جلسات اعتبار حركة “أجناد مصر” جماعة إرهابية لجلسة 24 ابريل المقبل

قررت محكمة الأمور المستعجلة تأجيل نظر الدعوى المقامة من أحمد إبراهيم سليمان، مدير مركز نضال للحقوق والحريات ،للمطالبة بحظر تنظيم جماعة «أجناد » واعتبارها جماعة إرهابية وإدراج عناصرها ضمن العناصر الإرهابية بعد إعلانها مسئوليتها عن تفجيرات جامعة القاهرة لجلسة 24 ابريل الجارى لأعلان مجلس الدفاع الوطنى .

كان أحمد إبراهيم سليمان، مدير مركز نضال للحقوق والحريات، أقام دعوى قضائية تطالب بحظر تنظيم جماعة «أجناد مصر» واعتبارها جماعة إرهابية وإدراج عناصرها ضمن العناصر الإرهابية بعد إعلانها مسئوليتها عن تفجيرات جامعة القاهرة.

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