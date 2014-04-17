26 الف توكيل للسيسي بالقليوبية و 495 لمرتضي منصور و 700 لشفيق و23 لمرشحين جدد

قال مصدر بالشهر العاري بالقليوبية ان عدد التوكيلات بجميع مكاتب المحافظة بلغت 29 ألف و600 توكيل منهم 26 ألف توكيل للمشير عبد الفتاح السيسى و2206 توكيلا لحمدين صباحى و700 توكيل للفريق احمد شفيق و495 توكيلا لمرتضى منصور وتوكيلان للرئيس المخلوع حسنى مبارك ومثلهما لمراد موافى و4 توكيلات لأحمد ماهر.

وأضاف المصدر انه تم تحرير توكيلات لـ23 مرشحا جديدا منهم محمد حسام الدين والذى حرر له 87 توكيلا خلال يومين ، وتوكيلين لمحمد فتحى ، وتوكيل لمحمد خليل ، و8 لمحمود محمد رمضان ، وتوكيلين اخرين لكل من سعيد سعد والسيد الزغبى وحسن على وهدى الليثى وحسن بركات وايمن عبد الستار وعلاء ابراهيم رزق ومحمد على ومحسن القطانى وسعيد سعد.