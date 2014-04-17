الذهب يتراجع 2% بفعل ارتفاع الأسهم وعمليات البيع المستمرة

تراجع الذهب في ثلاث جلسات، اليوم الخميس، بفعل ارتفاع الأسهم وتعرض أضخم صندوق معزز بالذهب في العالم لأكبر عمليات بيع في نحو أربعة أشهر.

وهبط الذهب نحو 2%، يوم الثلاثاء، مسجلًا أدنى مستوياته في أسبوع ونصف الأسبوع، متأثرًا بعمليات بيع لأسباب فنية ومخاوف من تباطؤ الطلب في الصين أكبر بلد مستهلك للمعدن في العالم لكنه استقر فوق 1300 دولار للأوقية (الأونصة) في الجلسة الماضية، وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش تراجع السعر الفوري للذهب 0.3 % إلى 1298.56 دولار للأوقية، وانخفضت الفضة 0.2 بالمئة.

وقال محللو ايه.ان.زد في مذكرة “لا نملك رؤية قوية لاتجاه الذهب في المدى القريب لكن المسار الأرجح هو التراجع والعوامل الفنية تنبئ بمزيد من الخسائر.

“من المرجح أن يتجدد الطلب على الذهب كملاذ آمن في المدى القريب (بسبب أوكرانيا)، لكن السوق تظل متقلبة والأرجح أن تكون هناك مسارعة لجني الأرباح.”

وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية اليوم بعد تصريحات تصب في اتجاه التيسير النقدي من رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وهو ما رفع وول ستريت للجلسة الثالثة على التوالي، لكن العامل الأهم هو التراجع الحاد في حيازات صناديق المؤشرات المعززة بالذهب والتي تميل إلى مسايرة ثقة المستثمرين.

وتراجعت حيازات صندوق جولد تراست جي.ال.دي 8.39 طن إلى 798.43 طن يوم الأربعاء وهو أكبر نزوح منذ 23 ديسمبر وبعد مكاسب على مدى الجلستين السابقتين.

ونزل سعر الفضة 0.2 % إلى 19.57 دولار للأوقية ، بينما ارتفع البلاتين 0.2 % ليسجل 1435.4 دولار بينما هبط البلاديوم 0.1 % إلى 797.3 دولار