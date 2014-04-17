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إصابة أمين شرطة أثناء توجهه لعمله ببني سويف بسبب مطب صناعى

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إصابة أمين شرطة أثناء توجهه لعمله ببني سويف بسبب مطب صناعى إصابة أمين شرطة أثناء توجهه لعمله ببني سويف بسبب مطب صناعى

مستشفى بنى سويف العام

استقبلت مستشفى بنى سويف العام أسامة جمعة عبدالوهاب -31 سنة- امين شرطة من قوة قسم بنى سويف الجديدة ومقيم بقرية بنى عفان بمركز بنى سويف بسبب انقلاب دراجته البخارية وأصيب بكسورفى القدم وتم حجزه للعلاج.

وكان اللواء ابراهيم هديب مدير امن بنى سويف بلاغا من اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية بانه اثناء سير امين الشرطة بدراجته البخارية بالطريق الفرعى بنى سويف اهناسيا متجه إلى عمله فوجى بمطب صناعى أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها وحدوث اصابته.

تم نقله إلى مستشفى بنى سويف العام ، وتحرير محضر بالواقعة.

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