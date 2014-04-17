' الليجا أمل برشلونة الوحيد '

إفي - دعا مارك بارترا مدافع فريق برشلونة إلى ضرورة التركيز على لقب الدوري الإسباني بعد خسارة كأس الملك اليوم أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، والتي أعقبت الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا امام أتلتيكو مدريد.

وتوج ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ19 في تاريخه على حساب برشلونة بعد أن فاز عليه في المباراة النهائية بهدفين لواحد على ملعب ميستايا بمدينة فالنسيا.

وسجل بارترا هدف التعادل لفريقه من ضربة رأسية، لكن النجم الويلزي جاريث بيل حسم الفوز بعد أن تفوق عليه في سباق جري ثنائي قبل التسجيل.

وصرح اللاعب الصاعد، الذي كانت الشكوك تحوم حول مشاركته كأساسي بسبب الإصابة، "الريال وصل إلى مرمانا مرتين، سجل هدفين من هجمتين مرتدتين أتيحتا له، نحن سيطرنا على اللقاء واستحوذنا على الكرة ولاحت لنا فرص، لكنهم كانوا أكثر حسما".

وعن إصابته تحدث "شعرت بآلام طوال الأسبوع"، كما وجه رسالة لجمهور البرسا "تتبقى مباريات في الليجا، سنركز على الفوز في جميعها، هي البطولة المتبقية امامنا، لا بد من شكر الجمهور على دعمه، لأجلهم سنقاتل على الليجا".