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بيل: الفوز على برشلونة وبالكأس أجمل من الهدف

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بيل: الفوز على برشلونة وبالكأس أجمل من الهدف بيل: الفوز على برشلونة وبالكأس أجمل من الهدف

إفي - يرى الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني أن الفوز بالكلاسيكو وبطولة كأس ملك إسبانيا للمرة الـ19 في تاريخ الفريق "أجمل" من الهدف الرائع الذي سجله في مرمى البرسا.

وعلق بيل على الهدف، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "كان علي الركض، مدافع برشلونة مارك بارترا حاول دفعي ومنعي من الوصول للكرة، لذلك كان علي الالتفاف حوله، وتسجيل الهدف كان رائعا، ولكن الفوز بالمباراة واللقب كان أجمل".

وأوضح "الأهم هو أننا نعمل بجد كفريق، جميعنا بذل مجهودا كبيرا، وكلنا نستحق الفوز، قدمنا مباراة رائعة للغاية".

وأضاف "الفضل في هذا الفوز يعود للجماهير نظرا لما فعلوه لمساعدتنا. الأجواء كانت رائعة. الفريق قدم مستوى جيد وكانت ليلة رائعة، الفوز بالبطولات أمر جيد، وأنا سعيد للغاية بالفوز بأول لقب لي مع ريال مدريد، أعتقد أن بامكاننا الفوز بمزيد من البطولات هذا الموسم".

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