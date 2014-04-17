حبس فلبينية وزوجها 4 أيام لاتهامهم بسرقة خزنة إعلامية بالمعادي

قررت نيابة المعادى بإشراف عمرو فرج، وبرئاسة المستشار أحمد عز الدين، حبس فلبنية وزوجها أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بسرقة خزنة إعلامية بالمعادى.

وكان اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة المعادى يفيد بتقديم لمياء. م 45 سنة إعلامية، بلاغاً أفادت فيه اكتشافها سرقة خزنتها من غرفة نومها والتي تحوى كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن خاتم ألماظ، و5 أنسيال ذهب، وحلق ألماظ ومبلغ مالى23 ألف جنيه، ومبلغ 800 دولار، من داخل مسكنها واتهمت الخادمة بسرقتها نظرا لاختفائها.

وعلى الفور، انتقل المقدم محمد محجوب ،رئيس مباحث قسم المعادى لمعاينة الشقة، حيث قام ضبط رايدة. ص.ح 28 سنة فلبينية الجنسية، وزوجها السعيد. أ.م 21 سنة سائق وبحوزتهما المسروقات وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة.

وبمواجهتهما أمام النيابة ،اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافت المتهمة بأنها اتفقت مع زوجها على سرقة الخزنة بأنها تسهل له دخول الشقة وذلك أثناء عدم وجود المجنى عليها.