قبل أن يكبر أطفالكم.. استمتعوا معهم بالأنشطة التالية!

أليسا ماركيز هي أم لثلاثة أطفال وصاحبة مدونة Creative with Kids التي تشارك بها الأمهات الأخريات تجربتها في التعليم المنزلي وابتكار العديد من الأنشطة والألعاب التي تساهم في تنمية ذكاء الأطفال ومهاراتهم.

قامت أليسا بسؤال متابعيها وأصدقائها على موقع الفيسبوك حول الأنشطة الذين يحبون أن يشاركوها مع أطفالهم قبل أن يكبروا، وقد جاءت الردود على النحو التالي:

الّلعب مع أطفالكم

- لعبة الجواسيس

- بناء الأبراج من الليجو ومن ثم هدمها

- اللعب بسيارات الأطفال

- اللعب بالدمى

- لعبة ارتداء الملابس

- لعبة "الطميمة" التي يمكن أن تلعبوها معهم في المنزل وبين قطع الأثاث

- لعبة المطاردة

التّعرف على الطبيعة

- إطعام الدجاج والحمام

- تطيير الطائرات الورقية

- المشي تحت المطر

- زراعة وردة ومراقبتها تنمو

- اللعب على الشاطئ وجمع الأصداف والصخور

قوموا بزيارة:

- حديقة الحيوان

- الحدائق العامة

- النادي الرياضي أو الجيم الذي يخصص يوما مفتوحا للعب مع الأطفال

- متحف الأطفال

- المكتبات العامة التي تخصص جانبًا من نشاطاتها لتشجيع الصغار على القراءة

- الأقارب وأولاد العم والأجداد!

اللعب المحسوس

- قلاع الرمل

- اللعب بحبات الأرز أو الفاصوليا

-اللعب بالماء في الحديقة في أوقات الصيف

- ري وسقاية النباتات والأزهار

الغناء ورواية القصص

- احرص على قراءة القصص مع أطفالك

- غني معهم الأغاني المخصصة للأطفال الصغار والتي يزخر بها تراثنا الشعبي

- اختر الأغاني التي تستلزم بعض التمثيل وتحريك بعض أعضاء الجسم لموافقتها

الطبخ!

- قوموا بتمثيل عملية الطهو أو جربي عزيزتي الأم أن تشركي أولادك في مشاريع الطبخ الحقيقية

- خلط عجينة البسكوت

- لعبة "بيت بيوت" وما يترتب عليها من واجبات الضيافة

- تزيين الكعك بحبات الفواكه أو الكريما

الرسم والأشغال اليدوية

- الرسم على الأصابع

- الرسم بالألوان المائية

- الرسم بالطباشير

- دفاتر التلوين للصغار

- عمل أشكال يدوية من الصلصال أو العجين وتلوينها

ألعاب أخرى

- نفخ فقاعات الصابون ومحاولة الإمساك بها

- اللعب بالبالونات والكرات

-الدراجات المخصصة للصغار والأطفال

-عمل خيمة من البطانيات

هل تقترحون ألعابًا أخرى لمشاركتها مع أطفالكم؟ شاركونا بها الآن!.

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