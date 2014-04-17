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كيم كردشيان تفقد توازنها وتسقط أرضاً

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فقدت نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian توازنها وهي تقود درّاجة هوائيّة، خلال تصوير إعلان في مدينة ميامي، ما أدّى إلى اصطدامها بالحائط ووقوعها أرضاً.
وظهرت Kardashian، التي وصفتها Angelina Jolie بالمثيرة الغبية، في إعلان مشروب الطاقة الذي تصوّره بحلّة نجمة هوليوود الراحلة Audrey Hepburn، وحاولت تقليد صورتها الشّهيرة التي تمّ التقاطها سنة 1954 خلال تصوير فيلم "سابرينا" وهي تعتلي دراجة هوائّية. وقد ارتدت Kim ثياباً محتشمة وربطت شعرها إلى الخلف.
وبعد سقوط نجمة التّلفزيون، بادر فريق التّصوير إلى التقاط الصّور لها والفيديو وهي مستلقية على الأرض، بدلاً من مساعدتها على الوقوف فوراً.
وكانت Kardashian قد وصلت إلى ميامي، يوم الإثنين الماضي، على متن طائرة خاصّة، من أجل تصوير هذا الإعلان تحديداً.

 

 

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