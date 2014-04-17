أخبار عاجلة

طائرة الأهلي تواجه الجيش.. والزمالك مع الشرقية -
الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002 -
جيجز يصل القاهرة اليوم بصحبة كأس دوري الأبطال -
بالصور.. مشادة بين الدفاع وهيئة المحكمة بقضية ''اغتيال النائب العام السابق" والتأجيل لـ 8أبريل -
المشدد 7 سنوات لمتهمين في قضية أحداث عنف الظاهر -
قوافل دعوية في الوادي الجديد للتوعية بحق اليتيم -
تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور .. محافظ قنا في حفل الأورمان لتوزيع 50 رأس ماشية علي الأيتام والأرامل

Google+ Print
بالصور .. محافظ قنا في حفل الأورمان لتوزيع 50 رأس ماشية علي الأيتام والأرامل بالصور .. محافظ قنا في حفل الأورمان لتوزيع 50 رأس ماشية علي الأيتام والأرامل

حفل الأورمان لتوزيع 50 رأس ماشية

حضر السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا الحفل الذي إقامته جمعية “الأورمان” بقرية الخطاره بمركز نقاده لتوزيع عدد من رؤوس الماشية لعدد من الأرامل والأيتام والمطلقات ومحدودي الدخل من أبناء مراكز (نقاده – قفط – قوص – دشنا – نجح حمادي- فرشوط) .

وقام المحافظ بتوزيع 50 رأس ماشية عشار بالإضافة إلى مبلغ 400 جنية تغذية شهريا للأسر المستلمة لكل رأس ماشية .

وأشاد بالدور الذي تقوم به جمعية “الأورمان” وعلى ما تقدمه من خدمات ومساعدات لأبناء المحافظة من محدودي الدخل والأيتام انطلاقا من دورها فى إكمال مسيرتها فى العطاء والتنمية ، مؤكدا على أنه سيظل دائما فى خدمة أي جمعية تقدم المساعدة لأبناء المحافظة طالما أن ذلك يصب فى مصلحة المواطن البسيط .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا