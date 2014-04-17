بالصور .. محافظ قنا في حفل الأورمان لتوزيع 50 رأس ماشية علي الأيتام والأرامل

حضر السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا الحفل الذي إقامته جمعية “الأورمان” بقرية الخطاره بمركز نقاده لتوزيع عدد من رؤوس الماشية لعدد من الأرامل والأيتام والمطلقات ومحدودي الدخل من أبناء مراكز (نقاده – قفط – قوص – دشنا – نجح حمادي- فرشوط) .

وقام المحافظ بتوزيع 50 رأس ماشية عشار بالإضافة إلى مبلغ 400 جنية تغذية شهريا للأسر المستلمة لكل رأس ماشية .

وأشاد بالدور الذي تقوم به جمعية “الأورمان” وعلى ما تقدمه من خدمات ومساعدات لأبناء المحافظة من محدودي الدخل والأيتام انطلاقا من دورها فى إكمال مسيرتها فى العطاء والتنمية ، مؤكدا على أنه سيظل دائما فى خدمة أي جمعية تقدم المساعدة لأبناء المحافظة طالما أن ذلك يصب فى مصلحة المواطن البسيط .