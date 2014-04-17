بالصور.. ضبط 4 من أعضاء الإخوان بحوزتهما أسلحة خلال مسيرة بشبرا

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية اليوم القبض على شخصين من أنصار جماعة الإخوان لاتهامهم بالتحريض على التظاهر والعنف ضد الجيش والشرطة بمنطقة قسم ثان شبرا الخيمة، وبحوزتهم أسلحة وطلقات نارية.

وكان قد تجمع مايقرب من 300 شخص من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، والتيارات المؤيدة لها بناحية شارع 25 بمنطقة الكابلات، دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وردد المشاركون العديد من الهتافات المضادة للقوات المسلحة والشرطة، حاملين لافتات عليها علامة رابعة العدوية، وقاموا بمسيرة حتى شارع ترعة الشابورى بالمخالفة لقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 وعدم الإخطار المسبق وتعطيل حركة المرور .

وتم اخطار اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية بالواقعة، وعلي الفور انتقلت قيادات المديرية ومأمور وضباط مباحث القسم مدعومين بمجموعات من إدارة قوات الأمن، وعندما شاهد المتجمعين للقوات حتى تفرقوا بالشوارع الجانبية .

وقامت القوات بملاحقتهم وتمكنت من ضبط بعض المشاركين بالمسيرة وهم مجدى .م .م .ح 45 سنة مدرس خطوط عربية وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش تركى الصنع تحمل رقم E 13-3421 C و8 طلقة خرطوش و 2 شال فلسطينى ، ونور الدين . ا . أ . ا 26 سنة صاحب محل متعلقات وبحوزته طبنجة صوت وعدد 6 طلقة ، محمد . أ .م. أ 47 سنة حداد مسلح ، وحسن .م. أ. ح سنة 40 كهربائى سيارات .

وتم التنسيقً مع إدارة الأمن الوطني بالقليوبية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3783 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.