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وحلاوة روح كابوس يهدد كيان الاسرة

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وحلاوة روح كابوس يهدد كيان الاسرة وحلاوة روح كابوس يهدد كيان الاسرة

تفاوتت اراء  مشتركى  مواقع التواصل الاجتماعى الشهيرة، "تويتر" و"فيس بوك"، على قرار رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بمنع عرض فيلم "حلاوة روح"، الذى تلعب خلاله الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، دور البطولة، لحين عرضه على المصنفات الفنية. واعتقد البعض ان قرار رئيس الوزراء بمثابة خطوة فعالة للحفاظ على قيم وأخلاقيات وعادات وتقاليد الشعب المصرى، كما أنه خطوة لحماية الاسرة، ودشن النشطاء هاشتاج حمل عنوان "شكراً محلب"، وقال أحدهم، "قالك حكومة قنديل كانت حكومة بتاعة ربنا.. بس حكومة الكفرة بقى عملت اللى معملتهوش بتاعة ربنا". وقال الدكتور هانى الناظر، الرئيس السابق للمركز القومى للبحوث، عبر تدوينة على "فيس بوك": "كل التقدير والشكر للسيد رئيس الوزراء على قراره بوقف فيلم حلاوة روح الذى يعكس فطنته وذكاءه فى اتخاذ القرارات التى من شأنها مراعاة مشاعر وأحاسيس جموع المصريين.. قرار محترم من رجل محترم". وأضاف آخر، "يارب أجعل نضافة البلد على إيدك.. وعلق أحد النشطاء، على من هاجموا قرار المنع قائلاً، "إبراهيم عيسى مش عجبه وقف فيلم حلاوة روح، وبيقولك الدولة متتدخلش، طب ما دولة الإمارات وقطر تدخلت ولا هو هرى وخلاص". وواصل النشطاء إبداءهم الإعجاب بقرار رئيس الحكومة قائلين، "حلاوة روح.. أيوة كده البلد فيها رجالة أهو رئيس الوزراء يقرر وقف عرض فيلم"، " كان فين من بدرى ده للأفلام الهابطة والساقطة من زمان رغم إنى موافق على منع فيلم"، "مع وقف حلاوة روح لأن فيه ما يكفى من الإباحة وقلة الأدب وتعليم الأطفال العنف. الى جانب  مشهد اغتصاب طفل لهيفاء بـ”حلاوة روح” وأضافت إحدى الناشطات، "شكراً رئيس وزراء على موقفك تجاه ثقافة وقيم الشعب المصرى العريق شكراً للمهندس إبراهيم محلب للالتزام بمواد الدستور، ومنها الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها". على جانب آخر، أبدى عدد من النشطاء والنقاد استيائهم من قرار الحكومة بمنع الفلم، معتبرين أن هذا من شأنه أن يجعل من الدولة رقيباً على الفن وحرية الإبداع. وقال الكاتب الصحفى عبد الله كمال، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "بدلا من أن ينشغل رئيس الوزراء بنفسه بمشكلة فيلم حلاوة روح كان عليه يتدخل بنفسه ليوفر الحماية للصحفيين فى الشوارع". فيما تساءلت إحدى الناشطات، " يعنى إيه فيلم حلاوة روح يتعرض وبعدين يتشال عشان يتعرض على الرقابة"، وأضافت أخرى "هم شافوه ومكنش عندهم مانع.. قرار وقف فيلم حلاوة روح كان لازم يتاخد من الأول، مش عيب إن يتم وقفه بدل ما يفضل ف السينما على الأقل السبكى يتعلم يستنضف شوية".

"المصريين الأحرار" رافضا وقف عرض "حلاوة روح": الشعب هو الرقيب

الكاتب : محمد

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