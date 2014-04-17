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مرتضى منصور: مبارك هاتفني منذ أسبوعين للاطمئنان على شخصي

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مرتضى منصور: مبارك هاتفني منذ أسبوعين للاطمئنان على شخصي مرتضى منصور: مبارك هاتفني منذ أسبوعين للاطمئنان على شخصي

مرتضى منصور

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية:”  إنه تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن طريق امرأة  كانت في زيارة له منذ أسبوعين، مضيفًا: مبارك خائف على وكان يريد الاطمئنان على شخصي”.

وأضاف منصور في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشيعلى فضائية  ” دريم 2″ ، مساء الأربعاء: ” مبارك يعرف إني اتظلمت في عهده، ولم أتدلل له، أو ألتقيه وجهًا لوجه إلا في مجلس الشعب” .

وأكد ” منصور” :”  أنه لا عودة مجددًا لنظام مبارك والحزب الوطني إلى الحياة السياسية، لأنه سقط إلى الأبد.

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