أمين المدينة المنورة يزور بلديات المحافظات للوقوف على المشاريع

يعتزم أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر خلال الأيام القادمة القيام بالزيارة الدورية السنوية التفقدية لجميع محافظات منطقة المدينة المنورة.

وتأتي الزيارة ليتم تفقد خلالها المشروعات المعتمدة في ميزانية أمانة منطقة المدينة المنورة في كل محافظة ويطلع ويقف شخصياً على الجهود التي تقوم بها البلدية في مجال تنفيذ مشروعاتها بكل حزم وجدية ويقف على جودة تنفيذ هذه المشروعات بما يضمن قيام الجهة المختصة في الأمانة والبلدية بتنفيذ مشروعاتها في وقتها المحدد والعمل على ايجاد الحلول وتذليل الصعاب لجميع المشاريع المتعثرة إن وجدت رغبة منه في أن يكون مطلعاً عن قرب على ما تقوم به الجهات المختصة في الأمانة والبلديات من جهود.

ويرافقه خلال الزيارة وكيل الأمين للتعمير المهندس جمال بن إحسان سندي، وكيل الأمين لشؤون البلديات محمد بن مشاري الرحيلي، وكيل الأمين للخدمات سلامة بن سلمان اللهيبي، مدير إدارة المتابعة بندر بن محمد عبده، بالإضافة إلى فريق من المختصين في الشؤون التخطيطية والمشاريع.

فيما سيتفقد الدكتور خالد طاهر المرافق البلدية في كل محافظة والاجتماع مع المسؤولين المختصين في البلديات والمجالس البلدية لكل محافظة للاطلاع على سير العمل في هذه البلديات والاستماع لآراء وتطلعات أعضاء المجالس البلدية في كل محافظة عن الخدمات التي تقدمها البلديات في محافظاتها، كما سيلتقي أمين المدينة المنورة خلال جولاته بالمواطنين ليستمع لآرائهم حول المشاريع المقامة وهمومهم وشكاواهم وتطلعاتهم والعمل على تذليل ما يواجهونه من صعوبات وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم وأمانيهم نحو الرقي بالخدمات البلدية لديهم والتطور العمراني لمدنهم ومحافظاتهم.