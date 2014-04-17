نائب رئيس ديوان المظالم يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للمحامين

استقبل نائب رئيس ديوان المظالم الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد بمكتبه صباح أمس رئيس الاتحاد الدولي للمحامين الدكتور ستيفن دريفوس والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء رحب نائب رئيس الديوان بالدكتور ستيفن والوفد المرافق له متمنياً لهم طيب الإقامة في المملكة العربية السعودية، وقدم خلال اللقاء شرحاً مفصل عن ديوان المظالم ونشأته واختصاصاته ومراحل التطور التي مر بها منذُ إنشائه، بعد ذلك أجاب نائب رئيس الديوان على العديد من الأسئلة التي طرحها الوفد عليه.

حضر اللقاء كل من الشيخ إبراهيم بن عبدالله المطرودي رئيس مكتب الشؤون الفنية والشيخ بندر بن عبدالرحمن الفالح المتحدث الرسمي لديوان المظالم والشيخ أحمد العبودي عضو مكتب الشؤون الفنية، كما ضم الوفد كلاً من الدكتور إدريس شاطر رئيس الاتحاد الدولي للمحامين سابقاً والرئيس الفخري للاتحاد والمحامي الدكتور ماجد قاروب.