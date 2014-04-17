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وفد من مجلس الشورى يزور جامعة الملك خالد

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وفد من مجلس الشورى يزور جامعة الملك خالد وفد من مجلس الشورى يزور جامعة الملك خالد

    زار وفد من مجلس الشورى مقر جامعة الملك خالد بأبها، للاطلاع على الجامعة ومرافقها، وما احتوته من إمكانيات وتجهيزات، كان في استقبالهم وكيل الجامعة الدكتور مرعي القحطاني نيابة عن مدير الجامعة.

وعقد خلال الزيارة حلقة نقاش دار فيها عدة تساؤلات كان ابرزها عن اهم اسباب ارتفاع نسبة عدد الطالبات الملتحقات بالجامعة حيث بلغت ال70% تقريباً، بالنسبة لعدد الطلاب التي لم تتجاوز ال30%، كما طرح خلال النقاش الحديث عن إمكانيات افتتاح كلية للزراعة، وأخرى للسياحة وذلك للطبيعة التي تحضي بها منطقة عسير، والتي تستلزم وجود مثل هذه الكليتين التي ستنعكس بشكل ايجابي على المنطقة وشبابها. وفي ختام اللقاء شكر وكيل الجامعة مرعي القحطاني اعضاء مجلس الشورى على زيارتهم وتشريفهم للجامعة متمنيا ان تتكرر مثل هذه الزيارات التي ستصب في خدمة الوطن والمواطن والصالح العام.

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