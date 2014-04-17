الجريسي يهنئ ولي ولي العهد بالثقة الملكية

الرياض – راشد السكران

أعرب عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الجريسي عن سعادته بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولياً لولي العهد ، مؤكدا أن هذا القرار الذي اتخذته الإرادة الملكية يحمل عددا من الرسائل ذات مضامين رائدة للحكومة وأبناء المملكة ويجسد حرص القيادة الرشيدة على دعم استقرار المملكة العربية السعودية، وترسيخ الوحدة الوطنية، وثبات ورسوخ هذا الكيان الذي أسسه القائد والمؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - على كتاب الله وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم, والحمد لله الذي وهب لهذه البلاد قيادة حكيمة واعية ومدركة لأهمية استقرار الدولة وعملت على تأسيس منظومة دستورية، مع الأخذ بالأسباب الشرعية، لتنظيم انتقال مقاليد الحكم في أبناء الملك عبدالعزيز، وتعزيز اللحمة بين أفراد الأسرة المالكة، والترابط فيما بينهم، حيث جاء نظام هيئة البيعة الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله ، ليعمل على ترتيب وسلاسة انتقال الحكم في المملكة على مبدأ الشورى والتوافق , فالأمير مقرن شخصية قيادية وإدارية متميزة ويتمتع بنظرة ثاقبة في شتى المجالات معروفة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي ويتمتع بطيف واسع من الخبرات في مجال العلم ثم القيادة العسكرية والمدنية هذا فضلاً عن إعداده العسكري والعلمي واهتمامه بالعلوم والمعرفة كل هذه الخصال تجعلنا أمام شخصية متعددة الخبرات والمواهب، لذا فإن اختيار الأمير مقرن لهذه المسؤولية كان اختيارا موفقاً وليس بمحض الصدفة بل كان على دراية ووعي من خادم الحرمين الشريفين ومباركة سمو ولي العهد يحفظهما الله, و أن سموه خير من يقود المرحلة المقبلة والعمل على تحقيق ما يصبو إليه شعب المملكة من الرخاء والازدهار والرفاهية والأمن والاستقرار .. أسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، ويمدهم بعونه وتوفيقه ، وأن تظل هذه البلاد واحة آمنة مطمئنة، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا قادتنا ووطننا ومواطنينا وأن يديم علينا نعمة الإسلام والأمن والأمان .