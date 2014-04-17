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«العدل» تجري الاختبار التحريري ل 8 آلاف متقدم على وظائفها

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«العدل» تجري الاختبار التحريري ل 8 آلاف متقدم على وظائفها «العدل» تجري الاختبار التحريري ل 8 آلاف متقدم على وظائفها

    أجرت وزارة العدل الاختبار التحريري ل(8000) متقدم على وظائفها على المرتبة السادسة المشمولة ب (مأموري التنفيذ والمحاسبين ومقدري الأملاك وأمين صندوق ومساح)، ووظائفها على المرتبة الرابعة وهي(مراقب أمن وسلامة) والتي سبق للوزارة الإعلان عن فتح باب التقديم عليها خلال الفترة من 8/5 وحتى 12/5/1435ه وعبر بوابتها الإلكترونية.

وأوضحت وزارة العدل أنه تم إجراء الاختبار للمتقدمين في كافة مناطق المملكة بإشراف من فروع الوزارة وبمشاركة مندوبين من المتخصصين من الوزارة لاستقبال وإجراء الاختبار التحريري. وبينت الوزارة أنه سيتم التنويه عن النتائج من خلال موقع الوزارة وعبر وسائل الإعلام لاحقاً وأنها ستقوم بإجراء المقابلة الشخصية مع المترشحين ممن اجتازوا الاختبار التحريري.

يذكر أن الوزارة سعت لاختيار المكان المناسب والمهيأ لإجراء الاختبار لجميع المتقدمين وفق تنظيم تشرف عليه فروعها في كل منطقة متقدم عليها من مناطق المملكة المختلفة. من جهته أوضح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل الأستاذ محمد عبدالله العقيل أن وزارة العدل تسعى بإعلانها عن هذه الوظائف إلى سد شواغر كافة الدوائر الشرعية والمحاكم المتخصصة ودوائر التنفيذ وكافة قطاعات وزارة العدل.

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