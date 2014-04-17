وزارتا الداخلية والمالية تعلنان موعد بدء مهام عوامل جباية زكاة الأنعام

أعلنت وزارتا الداخلية والمالية أنه نظراً لقرب موعد بدء مهام عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام لمباشرة أعمالها في جميع مناطق المملكة والمحدد لها يوم الأربعاء الموافق 1/7/ 1435ه عن دعوة عموم المكلفين للمبادرة بدفع زكاتهم لتلك العوامل في جميع الموارد والمواقع المحددة لها، واستلام الوثائق المعتمدة لدفع الزكاة عيناً أو نقداً.

وجاء نص بيان الإعلان كالتالي: قال الله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) سورة التوبة.

واتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في بعث جباة الزكاة إلى المكلفين في مكان تواجدهم، واقتداء بهدي خلفائه الراشدين -رضي الله عنهم- ومن سار على نهجهم في جباية زكاة بهيمة الأنعام، فقد حرص ولاة الأمر في هذه البلاد -وفقهم الله- على تطبيق هذه الشعيرة المباركة سنوياً من خلال تجهيز وإخراج عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام التي تجوب مناطق المملكة كافة؛ حيث تقرر خروج عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام لهذا العام يوم الأربعاء 1/7/1435ه إن شاء الله.

وتابع البيان: وزارتا الداخلية والمالية توضح ذلك لعموم المكلفين، وتدعوهم للمبادرة بدفع زكاتهم لتلك العوامل في جميع الموارد والمواقع المحددة لها، واستلام الوثائق المعتمدة لدفع الزكاة عيناً أو نقداً، كما تدعو كافة المواطنين للتعاون مع تلك العوامل لإنجاح مهمتها وفق ما تقضي به الشريعة الإسلامية السمحة.