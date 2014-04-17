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الخارجية الأمريكية: تسجيل تنظيم القاعدة لا يحمل جديدًا

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الخارجية الأمريكية: تسجيل تنظيم القاعدة لا يحمل جديدًا الخارجية الأمريكية: تسجيل تنظيم القاعدة لا يحمل جديدًا

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مارى هارف – ارشيفية

قالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، إن تسجيل تنظيم القاعدة الذي نشرته مؤخرا “لا يحمل جديدا، ولم يفاجئهم على الإطلاق”.

وكان مقطع ، نشره موقع مقرب من تنظيم القاعدة، نهاية مارس الماضي، أظهر تجمعا للعشرات من أعضاء التنظيم، وهم يحتفلون بهروب عدد منهم، من أحد سجون اليمن.

وتخلل المقطع كلمة هاجم فيها ناصر الوحيشي، زعيم القاعدة في جزيرة العرب، أمريكا قائلا: “لابد أن نتذكر أننا نقاتل العدو الأكبر أئمة الكفر، ولابد لنا أن نسقط هؤلاء الأئمة، ولابد أن نزيل الصليب الذي يمسكه حامل الصليب أمريكا”.

وأضافت هارف،الأربعاء، في مؤتمرها الصحفي المنعقد بمقر الخارجية الأمريكية، بواشنطن: “تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، يمثل خطرًا عظيمًا على الولايات المتحدة، والشعب اليمني، وشعوب المنطقة، والشعوب في مختلف أنحاء العالم”.

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