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ولي العهد يرعى حفل تخريج دفعتين من خريجي البكالوريوس وحملة الماجستير بجامعة الأمير سلطان

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ولي العهد يرعى حفل تخريج دفعتين من خريجي البكالوريوس وحملة الماجستير بجامعة الأمير سلطان ولي العهد يرعى حفل تخريج دفعتين من خريجي البكالوريوس وحملة الماجستير بجامعة الأمير سلطان
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ولي العهد خلال رعايته حفل تخريج جامعة الأمير سلطان ويبدو الأمير خالد بن بندر والأمير تركي بن عبدالله والأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف والأمير بندر بن سلمان والدكتور خالد العنقري

الرياض - واس

    رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم في الرياض امس حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة من خريجي البكالوريوس والسادسة من حملة الماجستير بجامعة الأمير سلطان. وفي بداية الحفل تشرف الجميع بالسلام على سمو ولي العهد. بعد ذلك استمع الحضور إلى آيات من الذكر الحكيم. ثم ألقى مدير الجامعة الدكتور أحمد اليماني كلمة ثمن فيها الدعم المتواصل الذي تحظى بها الجامعة من سمو ولي العهد مما أسهم في تحقيقها النجاح في سوق العمل، مبينا أن الجامعة تحتفل اليوم بتخريج الدفعة الحادية عشرة من خريجي البكالوريوس والسادسة من حملة الماجستير. ثم ألقيت كلمة الطلاب الخريجين عبروا فيها عن سرورهم بلقاء الأمير سلمان بن عبدالعزيز الذي أسهم ورعى الجامعة منذ نشأتها، معبرين عن سعادتهم بالتخرج ورغبتهم الجادة في المشاركة في بناء الوطن مع أبناء المملكة. وفي ختام الحفل تسلم سمو ولي العهد هدية تذكارية بهذه المناسبة. ثم التقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد والخريجين. حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم رئيس مجلس الأمناء بالجامعة وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري.

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