وزير الداخلية ينقل تعازي القيادة إلى أسرة الجندي الشهيد محمد خبراني

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - إلى أسرة وذوي شهيد الواجب الجندي أول محمد بن علي هادي خبراني أحد منسوبي حرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، الذي استشهد أول أمس الاثنين بإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول أثناء قيامه بدورية على الحدود اليمنية بمركز حمر في قطاع الدائر.

وقدم سمو الأمير محمد بن نايف تعازيه لوالد الشهيد خبراني ولأسرته وذويه خلال زيارة قام بها سموه لأسرة وذوي الفقيد في مدينة جيزان مساء أمس، سائلاً سموه الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وقد عبر والد الشهيد خبراني وذويه عن شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير محمد بن نايف على عزائه ومواساته لهم، سائلين الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يحفظ الوطن من كل سوء ومكروه.

رافق سمو وزير الداخلية خلال العزاء معالي مدير عام حرس الحدود الفريق زميم بن جويبر السواط، ووكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد السويد، ومدير عام مكتب سمو وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود بن صالح الداود، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول، ومدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي.