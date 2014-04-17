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كوكا يتأهل للدوري الأوروبي

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كوكا يتأهل للدوري الأوروبي كوكا يتأهل للدوري الأوروبي

ضمن أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي المشاركة مع فريقه في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعد التأهل لنهائي كأس البرتغال يوم الأربعاء.

وتغلب ريو أفي على ضيفه سبورتنج براجا بهدفين دون مقابل في إياب نصف نهائي المسابقة ليتأهل بعد تعادلهما 0-0 في الذهاب.

ويواجه ريو أفي منافسه بنفيكا في نهائي كأس البرتغال.

وفي حالة فوز رفاق كوكا سيتأهلون للدوري الأوروبي مباشرة، أما في حالة الخسارة فأن ريو أفي سيلعب في الدوري الأوروبي بدلا من بنفيكا الذي ضمن إلى حد كبير اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بنفيكا اقترب من حسم لقب الدوري البرتغالي الذي يتبقى ثلاث جولات على نهايته، وحتى في حالة خسارته فأنه سيحتل المركز الثاني المؤهل أيضا لدوري الأبطال.

يذكر أن كوكا وزملائه تأهلوا لنهائي كأس الدوري البرتغالي أيضا.

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