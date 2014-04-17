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أمن المنوفية : العظام التى تم العثور عليها قديمة وليست جثث اطفال وتم التحفظ لفحصها

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أمن المنوفية : العظام التى تم العثور عليها قديمة وليست جثث اطفال وتم التحفظ لفحصها أمن المنوفية : العظام التى تم العثور عليها قديمة وليست جثث اطفال وتم التحفظ لفحصها


> قال اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية أن العظام التى عثر عليها مساء اليوم بجوار ترعة القاصد عظام قديمة جدا من فترة طويلة وليست لهياكل بشرية نافيا ما اشيع عن العثور على جثث ل 6 اطفال .

وأَضاف فى تصريحات صحفية أنه تم التحفظ على العظام وايداعها بمستشفى بركة السبع المركزى والتحفظ عليها وانتداب الطب الشرعى لفحصها وبيان اذا كانت العظام بشرية او عظام حيوانات .

يذكر أن اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من الرائد محمود عد رئيس مباحث مركز شبين الكوم يفيد ببلاغ من أحد المواطنيين حول عثور الأهالى على كيس أبيض اللون بقطر 70 سم به عظام بشرية وتجمع مئات المواطنين بمكان العظام جانب طريق جنزور- المنشأة بجوار ترعة القاصد دائرة المركز.

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