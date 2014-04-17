روز اليوسف تحتفى بإطلاق photo7 ودخول اليوم السابع المنافسة العالمية

احتفت بوابة "روز اليوسف" بإطلاق "اليوم السابع" موقعه الجديد اليوم "photo 7" أول بوابة صور فى مصر والعالم العربى، الذى يضم نخبة منتقاة وشاملة لأهم القصص والملفات المصورة محلياً وعالمياً.

وقالت البوابة، إن موقع "photo 7" ينضم إلى باقة المواقع المتخصصة التى دشنها اليوم السابع، الذى بدأ بموقعVideo 7" " بوابة اليوم السابع المصورة، وتلاه موقع "Cairo dar" أول موقع تعليمى متخصص، وموقع "The Cairo Post" الإخبارى باللغة بالإنجليزية، وموقع "Cairo Kora" بوابة اليوم السابع الرياضية.

ويشكر "اليوم السابع" الزميل عبد الجواد أبو كب رئيس تحرير بوابة "روز اليوسف" على هذه المبادرة الطيبة، ويؤكد أن هذه الروح هى التى ينبغى أن تسود فى الوسط الصحفى.

موضوعات متعلقة..

>ترقبوا اليوم انطلاق "photo7" أول وأكبر بوابة صور بمصر